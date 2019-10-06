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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.10.2019 - 22:04, Son Güncelleme:

Dorukhan Toköz ne zaman iyileşecek?

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Dorukhan Toköz ne zaman iyileşecek?

Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 69. dakikasında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün ameliyat edileceği açıklandı. Bu gelişmenin ardından Dorukhan Toköz'ün ne zaman iyileşeceği ve sahalara döneceği merak konusu oldu. Peki, Dorukhan Toköz ne zaman iyileşecek?

Dorukhan Toköz'ün sağ dizinde patella (diz kapağı) çıkığına bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması tespit edildi. Gözler şimdi ameliyatın ardından Dorukhan Toköz'ün sahalara döneceği tarihte. İşte, konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Toköz'ü hastanede ziyaretinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "MR'ında diz kapağında problem gözüküyor. Diz kapağı yerinden çıkıyor ve tekrar oturuyor. O esnada ayakta bir sakatlık oluyor. Doktorlar MR'ını çekti, yaklaşık 4 ay futboldan uzak kalacak. Çok üzüntülüyüz. Galip geldik ama Allah böyle sakatlıklar vermesin. Kendisinin de morali çok bozuk. Hocamız, futbolcular orada. Kendisine çok geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun bu geceyi hastanede geçireceğini belirten Kavalcı, ameliyatın yarın gerçekleştirileceğini söyledi.

Milli futbolcuyu hastanede ziyarete gelen isimlerden Burak Yılmaz ise şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz. Sağlık durumu ile ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz, onu doktorlar açıklar. Morali çok bozuk, çok üzüntülü. İnşallah toparlayacak. Biz onunlayız, hepimiz inanıyoruz. Kimse yalnız bırakmadı. Genç, güçlü, aslan gibi. En yakın zamanda dönecek."

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