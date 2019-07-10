Dorukhan Toköz için kıyasıya rekabet
İtalyan ekipleri, genç yıldız için tekliflerini 8 milyon Euro’ya çıkardı ancak Beşiktaş 15 milyonda diretiyor.
BEŞİKTAŞ’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için İtalyan ekipleri büyük bir rekabet içinde...
Yönetim futbolcusunu vermeye sıcak bakmasa da milli oyuncu için Lazio, Sassuolo ve Udinese’nin ısrarı sürüyor. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Dorukhan için son teklifi Udinese ve Lazio’nun verdiğini ancak 8 milyon Euro’luk teklifi yeterli bulmadıklarını belirtti. Dorukhan için 15 milyon Euro fiyat belirlediklerini söyledi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle