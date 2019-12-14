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GeriFutbol Dorukhan Toköz hızla iyileşiyor! Fitness çalışmalarına başladı
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Futbol
İHA
14.12.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Dorukhan Toköz hızla iyileşiyor! Fitness çalışmalarına başladı

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Dorukhan Toköz hızla iyileşiyor! Fitness çalışmalarına başladı

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor. Genç oyuncu fitness çalışmalarına başladı.

Beşiktaş’ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan’dan haber var.

Alanyaspor maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti. Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı.

Sağlık ekibinden Dorukhan konusunda sık sık bilgi alan teknik ekip, bu futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor.

Dorukhan Toköz hızla iyileşiyor Fitness çalışmalarına başladı

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