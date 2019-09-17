Dorukhan Toköz görüşme masasına
Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile masaya oturuyor. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, ücretinde de düzeltme yapacak.
Yönetim, hem süreyi uzatacak; hem de yıllık 900 bin lira kazanan futbolcunun maaşını artıracak.
Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile masaya oturuyor. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, ücretinde de düzeltme yapacak. Yönetim, hem süreyi uzatacak; hem de yıllık 900 bin lira kazanan futbolcunun maaşını artıracak.
Genç futbolcuyla anlaşma sağlanması durumunda 4 yıllık yeni bir kontrat imzalanması beklenirken, sözleşmeye serbest kalma maddesinin de eklenmesi bekleniyor.
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