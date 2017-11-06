Dortmund'u yıktı, rekoru kırdı!

Bundesliga’nın 11. haftasında Bayern Münih’in Borussia Dortmund deplasmanından 3-1’lik galibiyetle ayrıldığı karşılaşmada, takımının ilk golünü atan Arjen Robben, kulüp tarihine adını bir kez daha yazdırdı.
Hollandalı yıldız oyuncu 93 golle kulüp tarihinin Bundesliga'da en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.
Bayern Münih’in diğer golleri Robert Lewandowski’den geldi. Ev sahibi Borussia Dortmund’un tek golünü ise 88. dakikada Marc Bartra kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 26’ya yükselten Bayern Münih zirvedeki yerini korurken, takipçilerinden olan Dortmund ise 20 puanla 3. sırada kaldı.