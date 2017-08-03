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DORTMUND'DAN TARİHİ KARAR

UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan maçta geçen yıl Eylül ayında Borussia Dortmund'un genç futbolcusu Dario Scuderi'nin bacağı kırılmıştı. Dortmund genç futbolcuyla ilgili tarihi bir karara imza attı.

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Alman ekibinin formasını giyen İtalyan futbolcunun bacağı korkunç bir şekilde kırılmıştı. Borussia Dortmund'un, Legia Varşova'yı 2-0 yendiği maçta forma giyen futbolcu penaltı bölgesinde rakibin atağını durdurmaya çalışırken bu şanssız olay yaşanmıştı. Oyuncunun sakatlığı kulüpte şok etkisi yaratmıştı. Acı içindeki genç oyuncu tedavi için hastaneye götürülmüştü. Daha sonra oyuncunun bir daha futbol oynayamayacağı açıklanmıştı. Dortmund kulübü genç oyuncuyla ilgili olarak tarihi bir karara imza attı.

U19 takımında forma giyerken sakatlanan ve futbolu bırakmak zorunda kalan Dario Scuderi'nin tüm eğitim masraflarını üstlenme kararı aldı.

DORTMUNDDAN TARİHİ KARAR

Dortmund'da oynayan Milli Futbolcu Nuri Şahin'de bu haberi twitter'dan paylaşarak üç adet alkış emojisi ekledi.

Borussia DortmundDario ScuderiLegia Varşova
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