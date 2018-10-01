Dortmund'dan muhteşem geri dönüş!
Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Bayer Leverkusen'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 mağlup ederek Bayern Münih'in kaybettiği haftada liderliğe yükselmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısının 9. dakikasında Mitchell Weiser'in golüyle öne geçen ev sahibi Leverkusen, 39'da Jonathan Tah'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu gollerle 2-0 sonuçlandı.
İkinci yarıda kendine gelen Borussia Dortmund, 65'te Jacob-Bruun Larsen, 69'da Marco Reus, 85 ve 90'da Paco Alcacer'in golleriyle maçı 4-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Bu sonuçla liderliğe yükselen Borussia Dortmund puanını 14'e yükseltirken, Leverkusen 6 puanda kaldı. (CNN Türk)
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