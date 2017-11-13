Dortmund’a mı geliyor?

BILD gazetesi, Dortmund’un 2018 yılının haziran ayına kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Emre Can’ı kışın transfer etmek istediğini yazdı. Juventus'un da yakından ilgilendiği Emre'nin Dortmund'daki sorunları çözeceğini yazan Bild, “Emre takıma dinamizmi, istikrarı ve eksik olan agresifi kazandıracaktır. Emre defansta ve orta sahada görev yapabilecek bir futbolcu” dedi.

Emre ise Bild’e, “Benim tüm konsantrem Liverpool'da sezon için belirlenen hedefimizi gerçekleştirmek. Gerisiyle menajerim Reza Fazeli ilgileniyor” açıklamasını yaptı.