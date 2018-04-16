Dortmund'da Batshuayi sezonu kapattı!
Almanya Ligi’nde oynanan 30.hafta maçında Schalke’ye 2-0 kaybeden Borussia Dortmund’a bir kötü haber de Michy Batshuayi’den geldi. Belçikalı futbolcu sezonu kapattı.
Sezonu kapattı
Dortmund Kulübü’nden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet oyuncusunun Schalke ile oynanan Ruhr derbisinde ayak bileğinden sakatlandığı ve sezonun geri kalan kısmında oynayamayacağı bildirildi.
Chelsea’den kiralık olarak kadroya katılmıştı
İngiliz ekibi Chelsea’den 30 Haziran 2018 tarihine kadar kiralanan golcü oyuncu, bu sezon Dortmund’da 10 maçta 7 gol atıp 1 kez de asist yaptı. 9 maçta ilk 11’de sahaya çıkan Batshuayi, 839 dakika sahada kaldı. (Ajansspor)
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