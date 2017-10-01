Dortmund zirveyi bırakmıyor

AUGSBURG’la deplasmanda karşılaşan Dortmund, 4. dakikada Yarmolenko ile 1-0 öne geçti. 11. dakikada Augsburg eşitliği sağladı. 23. dakikada topu ağlara gönderen Kagawa ise skoru belirledi. Nuri Şahin’in oynamadığı maçta Ömer Toprak son dokuz dakikada oyuna dahil oldu. Ligin yeni takımı Hannover sezonun ilk yenilgisini aldı. Deplasmanda M’gladbach’a 2-1 yenilen Hannover, 12 puanda kaldı. Hannover’de Kenan Karaman 90 dakika forma giydi.

Ligin bir diğer yeni ekibi Stuttgart da deplasmanda Frankfurt'a 2-1’lik skorla boyun eğdi. Frankfurt, galibiyet golünü 90+4’te buldu. Son saniyede gelen golle üç puanı kapak Frankfurt, ligde orta sıralara yükseldi.





KUZEY DERBİSİNDEN GOL ÇIKMADI

Kuzey derbisinde karşı karşıya gelen Hamburg ve Bremen maçında tek bir gol bile çıkmadı. Sert geçen ve zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı karşılaşmada hakem Deniz Aytekin tam 40 kez faul düdüğü çaldı. En çok faulü de konuk ekip Werder Bremen’li futbolcular yaptı. Aytekin, 27 kez Hamburg lehine faul verirken, dört kez de sarı kart gösterdi. Hamburg’dan bir, Bremen'den ise üç futbolcu maçı sarı kartla tamamladı.

AÇILIŞ MAÇI BERABERE BİTTİ

Geçen hafta teknik direktör değişikliği yapan Wolfsburg, sahasında yine kazanamadı. Mainz’la oynadığı maçtan 1-1 berabere ayrılan Wolfsburg, bir puan alabildi. Maçta oyuna sonradan giren Ntep ikinci sarı karttan oyundan atılınca Wolfsburg maçı 10 kişiyle tamamladı. Wolfsburg’da Yunus Mallı, Mainz’da da Levin Öztunalı ilk 11'de sahaya çıktı. Yunus 90 dakika oynadı. Levin ise 84. dakikada oyundan çıktı. Haftanın açılış maçında da Schalke ve Leverkusen karşılıklı birer gol attı.