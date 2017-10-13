Gelecek vaat eden bir yetenek olarak 2016-2017 sezonunda Borussia Dortmund’a transfer edilen, ancak ; sarı-siyahlı kulüpte istediği şansı bulamayan futbolcu daha sonra Newcastle United’a kiralanmıştı.

İspanyol orta saha oyuncusu için Newcastle United ile Borussia Dortmund’un transfer anlaşmasına vardığı ve 1,88 boyundaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi.

İspanya’da Osasuna’da oynadıktan sonra Dortmund’un dikkatini çeken Merino, 3.75 milyon Euro bedelle Alman ekibine katılmıştı. Ada’da mutlu olan futbolcunun şimdiki bedelinin ise 7 milyon Euro olduğu yazıldı.

Bu sezon Newcastle United’da 7 maçta forma giyen Merino, 539 dakika sahada kaldı. İngiliz ekibinin tecrübeli menajeri Rafael Benitez’in, Merino’nun performansından memnun olduğu belirtiliyor. (Ajansspor)