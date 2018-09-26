Dortmund ve Juventus'un lig maçları CANLI! Önce oyna, sonra izle...
Dortmund ve Juventus'un lig maçları Nesine.com'da CANLI olarak yayınlanmaya devam ediyor! Marco Reus, Pulisic, Dybala ve Cristiano Ronaldo'yu izleme fırsatını kaçırmayın, işte detaylar...
Dortmund - Nürnberg
- Dortmund'da Abdou Diallo cezalı, Ömer Toprak ve Raphael Guerreiro sakat.
- Lucien Favre'nin ekibi bu sezon oynadığı 4 Bundesliga maçını da kaybetmedi, kalesinde sadece 3 gol gördü.
- Barcelona'dan kiralanan Paco Alcacer'in durumu maç saati netleşecek, Reus ve Pulisic'in önünde Marius Wolf'u izleyebiliriz.
Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
Juventus - Bologna
- Juventus'ta, rakibine tüküren Douglas Costa'nın cezası sürüyor.
- Sami Khedira, 2-0 kazandıkları Frosinone maçında oynamamış, yerine Emre Can ilk 11'de başlamıştı. Bu akşam da Khedira'nın oynaması beklenmiyor.
- İlk 3 Serie A maçını boş geçen Cristiano Ronaldo, son 2 maçta takımın attığı 4 golün 3'üne imzasını koydu.
- Bologna ile ligde oynadıkları son 4 maçta fire vermediler, son 9 maçın 6'sında gol bile yemediler.
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