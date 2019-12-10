Borussia Dortmund, Çekya takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı 11 maçın yedisini kazadı. Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde henüz deplasman galibiyeti alamadı.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 15 iç saha maçının sadece ikisini kaybetti. Slavia Prag, Peter Olayinka’nın Inter'e attığı golden bu yana Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında isabetli şut çekemiyor.

Borussia Dortmund, 2014/15'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst üste iki sezon ikinci tura yükselmek için sahaya çıkıyor. Slavia Prag bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçı da kazanamadı. Turnuva tarihinde grup aşamasını galibiyetsiz kapatan son Çekya takımı Sparta Prag. Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı dokuz maçta gol atamadı ancak oyuna sonradan girdiği üç karşılaşmanın ikisinde fileleri havalandırdı.

Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi maçlarında akan oyunda çektiği son 22 şutta gol bulamadı. Çekya ekibinin bu süreçte attığı tek gol Inter maçında penaltıdan geldi. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla asist yapan oyuncu Julian Brandt. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 21 yaşından küçük hiçbir oyuncuya forma şansı vermeyen iki takımdan biri Slavia Prag.

Dortmund Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Dortmund Slavia Prag Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect kanalından canlı olarak yayınlanacak.