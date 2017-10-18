ALMAN takımı Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon tarihinin en kötü sonuçlarını aldı. Mücadele ettiği H Grubu'nda Apoel karşısında 1-1 beraberliği zor kurtaran Dortmund, devler liginde gruptan çıkma şansını zora soktu. Üç maç sonunda sadece bir puanı bulunan Dortmund, üçüncü sırada yer alıyor.
Grubunda oynadığı ilk iki maçı kaybeden Dortmund, Apoel karşısında mutlak üç puan için sahaya çıktı. Ancak umduğunu alamadı. Deplasmanda oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. Ev sahibi Apoel 62. dakikada 1-0 öne geçti. Kalecisinin büyük hatasından gol yiyen Dortmund, şoke oldu. Üst üste atak geliştiren sarı siyahlılar, 67. dakikada 1-1 eşitliği sağladı. Ancak galibiyet golünü atma beceresi gösteremedi. Aynı grupta yer alan Real Madrid ve Tottenham 1-1 berabere kalınca iki takım da puanlarını yediye yükseltti. Maçta Ömer Toprak 59 dakika sahada kaldı. Nuri Şahin ise bankta oturdu.