Dortmund saldırganından flaş itiraf! Öldürerek...

Alman basınında yer alan haberlere göre Serguei W. isimli şahıs geçtiğimiz nisan ayında Dortmund'un Monaco ile oynayacağı maçtan önce Alman ekibinin otobüsünü yapılan saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini kabul etti. Hakim karşısına çıkan Serguei, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylerken kimseyi öldürme gibi bir niyetinin olmadığını savundu.
Fakat savcılık 28 yaşındaki zanlıyı, "Dortmundlu futbolcuları öldürerek borsadaki hisseleri düşürüp zengin olmayı planlamakla" suçluyor. (Ajansspor)