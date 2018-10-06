Dortmund, Paco Alcacer ile kazandı
Almanya Ligi (Bundesliga) 7. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, sahasında konuk ettiği maçta Augsburg'u son dakikada gelen golle 4-3 mağlup etti.
Almanya Ligi (Bundesliga) 7. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Augsburg karşı karşıya geldi.
Augsburg hızlı başladı
Augsburg 20. dakikada Alfred Finnbogason ile deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya iyi başlayan Borussia Dortmund 59. dakikada Philipp'in yerine oyuna dahil olan Paco Alcacer 62. dakikada skoru 1-1 yapan golü attı. Deplasman ekibi 71. dakikada Philipp Max ile yeniden öne geçti. 1-2
Paco Alcacer hat-trick
Bu golden sonra sahneye yine Paco Alcacer çıktı. Ev sahibi ekip aradığı golleri 80. dakikada Paco Alcacer, 84. dakikada Mario Götze ve 90. dakikada yine Paco Alcacer'in ayağından bulduğu gollerle Augsburg'u sahasında 4-3 mağlup etti.
17 puan ile liderliğini devam ettiren Borussia Dortmund bir sonraki lig maçını deplasmanda Stuttgart ile oynayacak.
8 puanda kalan Augsburg ise sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. (AJANSSPOR-DIŞ HABER)
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