Dortmund liderliği alabalicek mi?

LİGDE son haftalarda başarısız sonuçlar alan Dortmund, geçen hafta karşılaştığı Hannover deplasmanından 4-2 mağlup ayrılarak liderliği de kaptırdı. Şampiyonlar Ligi’nde de umduğunu bulamayan sarı siyahlılar, oynadığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamadı. Bayern Münih maçından 3 puanla çıkmak isteyen Dortmund, bu sonuçla ya içinde bulunduğu krizden çıkacak ya da kriz daha da derinleşecek.

207 DAKİKADIR GOL ATAMIYOR

Dortmund’un bu maçtaki en büyük kozu, Aubameyang. Ligde 10 golü bulunan yıldız futbolcunun formsuzluğu ise sarı siyahlıları düşündürüyor. Aubameyang, 207 dakikadır gol atamıyor. Bayern maçında milli futbolcular Nuri Şahin ile Ömer Toprak’ın da forma giymesi bekleniyor.

BAYERN’İN SİLAHI LEWANDOWSKI

Bayern Münih ise ise son dönemlerin en mutlu günlerini yaşıyor. Heynckes ile 6 resmi karşılaşmaya çıkan lider, tümünden galibiyetle ayrıldı. Ligde üç, Şampiyonlar Ligi’nde iki ve DFB Kupası’nda da bir galibiyet alan Bayern Münih’in en büyük silahı, Polonyalı Lewandowski. Heynckes, golcü futbolcusunu Celtic maçında oynatmayarak Dortmund karşılaşması için dinlendirdi. Lewandowski’nin de tıpkı Aubameyang gibi ligde 10 golü bulunuyor. Eski takımına karşı bu maçta gol atıp atmayacağı ise merak konusu.

İKİ TAKIMINDA SAKATLARI VAR

Ligin zirvesinin karşılaşacağı maçta iki takımın da sakat futbolcuları var. Ev sahibi Dortmund’da Reus, Durm, Piszczek, Zagadou ve Rodu, Bayern Münih’te ise kaleci Neuer’in sakat. Ayrıca Bernat, Müller ve Ribery gibi yıldızları da henüz iyileşmedi. Hafif sakatlıkları bulunan Hummels, Boateng ve Coman ise bu maçta görev verilmesi taktirde oynayabilecek durumda.