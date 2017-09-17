Dortmund, Köln'e zulmetti!

Borissia Dortmund Bundesliga'nın 4. haftasında Signal Iduna Park Stadı'nda Köln'ü ağırladı.Maç 5-0 Dortmund'un üstünlüğü ile sona erdi.
Maça adeta rüzgar gibi başlayan Sarı-Siyahlılar, daha 2. dakikada Yarmalenko'nun asistine gol ile cevap veren Maximilian Philip sayesinde 1-0 öne geçti.
İlk yarının bitimine yaklaşırken Sokratis, 45. dakikada Köln ağlarını havalandırdı ve taraflar soyunma odasına 2-0'lık skor ile gitti.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Dortmund, 59. dakikada süperstarı Aubameyang ile 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.
60. dakikada Lukas Piszcek'e yapılan harekette hakem penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçip golü atan isim Aubameyang oldu.
Maçı hiç bırakmayan Dortmund, bu golden sadece 9 dakika sonra 69'da Maximilian Philipp ile durumu 5-0'a getirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmazken Dortmund, puanını 10'a çıkararak Bayern Münih'in önünde Bundesliga'nın lideri konumuna geldi.