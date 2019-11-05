Dortmund İnter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Dortmund İnter maçı ile bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde heyecan seviyesi yüksek bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Dortmund İnter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar
İki takımın aralarında oynadığı son karşılaşmada İnter sahasında Dortmund'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Dortmund ve İnter Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 4'er puanla 3 ve 4. sırada yer alıyor. İki takım içinde oldukça krtitik olan bu mücadelede çıkan sonuca göre grubun sıralaması da değişebilir. Şimdi gözler bu akşamki mücadeleye çevrildi. Peki Dortmund İnter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Dortmund İnter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Dortmund İnter Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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