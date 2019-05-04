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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.05.2019 - 23:34, Son Güncelleme:

Dortmund, Bremen deplasmanında 2 puan bıraktı

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Dortmund, Bremen deplasmanında 2 puan bıraktı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 32. haftasında Weser Stadı’nda Werder Bremen’e konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 6. dakikada Christian Pulisic’in golüyle 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, 41. dakikada Paco Alcacer ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Werder Bremen 70. dakikada Kevin Möhwald ve 75. dakikada Claudio Pizarro’nun attığı gollerle 2-2’lik eşitliği sağladı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Werder Bremen’de karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Nuri Şahin eski takımına karşı 60 dakika oynadı.

Borussia Dortmund şampiyonluk yarışında puanını 70’e çıkardı ve ikinci sırada yer aldı. Böylece sezonun bitimine 2 hafta kala 74 puanı bulunan lider Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Werder Bremen ise 47 puanla 9. sırada kaldı.

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