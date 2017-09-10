Dortmund, 7 puanla liderliğini korudu

29. dakikadan itibaren sahada 10 kişi kalan Freiburg karşısında gol atamayan sarı siyahlılar, 0-0’lık beraberlikle puanını 7’ye çıkararak liderliğini korudu. Dortmund’da Nuri Şahin 90 dakika oynarken, Ömer Toprak, 18. dakikada sakatlanan Bartra’nın yerine oyuna girdi. Freiburg’da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise 90 dakika sahada kaldı.
Mönchengladbach ise haftayı sahasında konuk ettiği Frankfurt’a 1-0 yenilerek kapattı. Maçtaki tek golü 13. dakikada Boateng attı. Geçen sezonun başarılı ekibi Köln, üçüncü yenilgisini Augsburg deplasmanında aldı. Sahadan 3-0 yenik ayrılan Köln, ligde puansız ve son sırada yer alıyor. Karşılaşmadaki üç golü de İzlandalı Finnbogason attı.
Aşağı Saksonya derbisinde ise Wolfsburg ile Hannover 1-1 berabere kaldı. Wolfsburg’da oynanan maçın 52. dakikasında evsahibi takım 1-0 öne geçti. Konuk Hannover beraberliği 75. dakikada attığı golle kurtardı: 1-1.