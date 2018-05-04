Dörtlü Final'in iddaa oranları belli oldu!
18-20 Mayıs'ta Belgrad'da yapılacak Dörtlü Final, "CSKA Moskova - Real Madrid" ve "Fenerbahçe - Zalgiris" maçlarıyla başlayacak.
18 Mayıs Cuma, saat 19:00
CSKA Moskova, Real Madrid maçına 1,45 oranıyla favori çıkıyor. Real Madrid tarafına "+3.5 handikap" açılmış durumda. Toplam sayı limiti ise 168.5 olarak belirlendi.
İki ekibin normal sezonda oynadığı maçlarda 1-1 eşitlik vardı, ev sahipleri kazanmıştı.
18 Mayıs Cuma, saat 22:00
Fenerbahçe, Zalgiris maçına 1,25 oranıyla favori çıkıyor. Zalgiris tarafına "+6.5 handikap" açılmış durumda. Toplam sayı limiti ise 155.5 olarak belirlendi.
İki ekibin normal sezonda oynadığı maçlarda 1-1 eşitlik vardı. İstanbul'daki maçı Zalgiris kazanırken, Zalgirio Arena'da kazanan Fenerbahçe olmuştu.
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