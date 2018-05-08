Dörtlü Final hakemleri açıklandı!
Sırbistan'ın Belgrad şehrinde yapılacak Euroleague Dörtlü Final'de görev yapacak hakemler açıklandı.
Ülkemizi Fenerbahçe'nin temsil edeceği Euroleague Dörtlü Final'de görev yapacak hakemler belli oldu.
18-20 Mayıs tarihlerinde Belgrad'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda düdük çalacak 8 hakemin isimleri duyuruldu.
Yapılan açıklamada, tüm hakemlerin Dörtlü Final tecrübesinin bulunduğu vurgulandı.
Final Four'da görev alacak hakemler şöyle:
Matej Boltauzer (Slovenya)
Daniel Hierrezuelo (İspanya)
Ilias Koromilas (Yunanistan)
Luigi Lamonica (İtalya)
Olegs Latisevs (Letonya)
Robert Lottermoser (Almanya)
Sreten Radovic (Hırvatistan)
Boris Ryzhyk (Ukrayna)
(Fanatik)
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