Dört günde 2 milyon izlenmeyi geçti

Türkiye'nin ünlü Twitch yayıncılarının dört hafta boyunca aynı evde yaşayarak ortak yayında yarıştıkları ve JTG TV’den yayınlanan House of Gamers yayına başladığı günden itibaren büyük ilgi görüyor.

29 Aralık’ta başlayan Türkiye’nin en büyük online show programı House of Gamers dört günde toplam 2 milyon izlenmeyi aştı ve 1 Ocak günü dünyada en çok izlenen Twitch kanalı oldu. Toplam 100 bin takipçiyi aşan kanalda yayının anlık maksimum izleyici sayısı 36 bin 361’e ulaştı.

Türkiye ve MENA bölgesinde faaliyet gösteren, influencer marketing ve video içerik alanında uzmanlaşan yeni medya firması CC Media, önceliği espor ve gaming alanı olmak üzere orijinal video içerik projeleri üreten Join the Game (JTG) ile işbirliği içerisinde Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilen en farklı ve en büyük prodüksiyonlu online show formatı olan House of Gamers’la rekorlar kırmaya devam ediyor.

House of Gamers yayına başladığı 29 Aralık tarihinden itibaren dünyanın en ilgili çekici ve en çok izlenen canlı yayın formatı haline geldi. Özgün program yapısı, profesyonel yaklaşımı ve ilklere imza atmasıyla 2 milyon izlenme oranına ulaşan JTG TV kanalı, bu süre zarfında 100 bin takipçiyi geçerek kırılması güç bir rekora imza attı. Anlık ortalama 20 bin 126 izleyiciye ulaşan programda anlık mesajlara katılan kullanıcı sayısı ise günlük 21 bin 500 kişi oldu. House of Gamers programında oyuncuların birbirlerini eleme sırasında ise ulaştığı izlenme sayısı 36 bin 361 kişiye yükselerek o gün dünyanın en çok izlenen online oyun ve show programı oldu.

Dört günün en çok izlenen kanalı

Açılış günündeki dört saatlik ilk yayınıyla anlık 26 bin 500 izleyici rakamına erişerek, açılış gününde de dünya üzerinde en çok izlenen Twitch kanalı olan JTG TV devam eden dört gün boyunca hem Türkiye’de hem de dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yılbaşı gecesi dahil olmak üzere yayında olduğu her gün büyük ilgi toplayan program her platformda adından söz ettiriyor.

Dünyada Twitch’te en çok izlenen yayın

Bir CC Media iştiraki olan Join the Game (JTG)’nin yürüttüğü projede, kamera arkasında ünlü TV projelerinde görev almış 30 kişilik profesyonel bir ekip yer alırken, kamera önünde ise Türkiye’nin popüler oyun yayıncıları ve influencerları içerisinde yer alan Ferit “Wtcnn” Karakaya, Levent “Levo” Balım, Ecesu “Yenge” Özevin, Figen “Fionamed” Örtün, izleyicilerin Onedio videolarından tanıdığı Furkan “Furkanito” İnanır, İpek İnan ve Berkant Cen “ThetaBetaPlays” ve son anda sürpriz bir şekilde katılan Kemal Can Parlak “Kendine Müzisyen” bir ay boyunca bir malikanede kalarak büyük ödülü kazanmak için birbirleriyle yarışıyorlar.

Yeni bir format farklı bir soluk

House of Gamers, ana mecraları Twitch ve YouTube olmak üzere, tüm sosyal medya mecralarında JTG TV isimli kanal üzerinden takip edilebiliyor. Seyir zevki yüksek, rekabet dolu bu formatla TV program kalitesinde yayınlar yapan JTG TV, oyun ve espor içeriğine yeni bir soluk getiriyor. Bilgisayar oyunlarının yanı sıra bilgi, sözel, yetenek, fiziksel aktivite oyunları ile birbirlerine karşı yarışan yarışmacılar hediye ve haftalık puanlar için mücadele ediyorlar. House of Gamers’ı her hafta ziyaret edecek ünlü isimler yarışmacılara beklemedikleri sürprizler yapacaklar. Ev içerisinde online yarışmalar, etkinlikler, halk oylaması gibi görevlerle puan toplayan yarışmacılar birbirlerine de puan verecek ve sürpriz ödüllerin ve finalde büyük ödülün sahibi olacak.

Ünlü isimlerin sürpriz ziyaretleri

Türkiye’nin önde gelen oyun influencerlar’ının eğlenceli yayınlarının yanı sıra büyük kapışmaların da yaşandığı bir format olan House of Gamers, JTG TV kanalından Twitch’te canlı, Youtube ve diğer mecralarda da video on demand şeklinde izlenebiliyor.