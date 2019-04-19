Dört gözle bekleniyordu! "Anadolu Efes - Barcelona" TEK MAÇ oldu...
Euroleague play-off serisinde ilk maçı kazanan Anadolu Efes, 1-0 öne geçmeyi başarmıştı. Serinin ikinci maçı, iddaa tarafından MBS1 olarak bültene alındı! İşte detaylar...
- Serinin ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda özellikle ilk çeyrekte müthiş bir performans sergileyen Anadolu Efes, ikinci çeyrekte zorlanmasına rağmen maçın devamında rakibinin farkı eritmesine çok fazla izin vermedi ve sezon boyu İstanbul’da sergilediği güzel performansların yanına bir yenisinin ekleyerek seride öne geçmesini bildi.
- Maça başlayan ilk beşten Micic, Moerman, Simon ve Dunston 30 dakikanın üstünde süre alırken, 2 gün sonra oynanacak olan ikinci maç öncesinde özellikle bu dörtlünün yorgunluktan etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu.
- Bu noktada Beaubois, Doğuş ve Pleiss’ın daha fazla süre alması beklenebilir. Ayrıca sakatlığı geçen Motum’un da ikinci maça yetişecek olması, koç Ergin Ataman açısından iyi bir opsiyon olabilir.
- Barcelona cephesinde yenilgiye rağmen iyi işler de yapıldı denilebilir.
- Özellikle Anadolu Efes’e ribauntlarda 38-32’lik üstünlük sağlanması ve sadece 7 top kaybı yapılması, ikinci maç için onlara umut veren istatistiklerdi...
- Ante Tomic 14 sayıyla takımının en skoreri oldu. Deplasmanda maç çalmak istiyorlarsa, ilk maçtaki %47.7’lik 2 sayı ve %26.1’lik 3 sayı yüzdelerini geliştirmeleri gerekir.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki ekip arasında İstanbul’da oynanan son 4 maçın 3’ünü Anadolu Efes kazandı (MS 1)
- Anadolu Efes, bu sezon İstanbul’da oynadığı 16 Euroleague maçının 13’ünü kazandı (MS 1)
- Barcelona, Euroleague’deki son 11 dış saha maçının 8’ini kaybetti (MS 1)
MİSLİ.COM ÜYELERİ "EV SAHİBİ NET FAVORİ" DİYOR!
Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanacak olan ve günün kuponlara en çok eklenen karşılaşması olarak dikkati çeken "Anadolu Efes – Barcelona" maçında üyeler, ev sahibi Anadolu Efes’in rakibine büyük üstünlük kurarak, her iki yarıda da önde olacağını ön görmüşler!
2,25’lik iddaa oranıyla İY/MS 1/1 tercihini kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin oranı %40!
Bu tercihin hemen ardından, toplam sayı limiti 156.5'un geçileceği düşünülerek ÜST tercihi kuponlara eklenmiş.
MİSLİ.COM YAZARI ÖZGÜR ÇELEN NE DİYOR?
Efes serinin ilk maçına sezon genelindeki iç saha maçlarında olduğu gibi çok tempolu ve yüksek üç sayılık atış yüzdesiyle başladı. Ancak sonrasında Barcelona oyunu dengeledi. Son bölüme kadar da çekişme devam etti.
Efes’in ilk maçtaki en önemli avantajlarından birisi, Ante Tomic’in kötü performansı ve Kevin Seraphin’in olmayışıydı.
Aynı üç sayı yüzdesini bu maçta tutturmak mümkün olmayabilir. Bununla beraber Barcelona’nın da Tomic, Kuric, Heurtel gibi verim alamadığı oyunculardan katkı alması Efes’in işini zorlaştırabilir. Sonuçta maç yine 70-75 bandında kalırsa bu kez Barcelona’yı daha şanslı görüyorum.
Efes mutlaka tempoyu yukarıda tutmak ve skoru arttırmak zorunda. Benim önceliğim ÜST!
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