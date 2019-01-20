'Dört' dörtlük Başakşehir!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, evinde lider Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-2'lik skorla kazanarak liderliğini perçinledi. Lider Başakşehir 38 pauan yükseldi ve en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Başakşehir'in gollerini 32. dakikada İrfan Can Kahveci, 42'de Gael Clichy, 48'de Caleb Ekuban (k.k) ve 86. dakikad Edin Visca kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 49. dakikada Ekuban ve 80'de Yusuf Yazıcı kaydetti. Bordo-mavililer 29 puanda kaldı. Başakşehir ligde bir sonraki maçını evinde Kasımpaşa ile yapacak. Karadeniz temsilcisi ise Sivasspor deplasmanına gidecek.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler , Mustafa Emre Eyisoy , Mehmet Cem Hanoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır , Pereira (Abdulkadir Parmak dk. 44 ), Hüseyin Türkmen , Zargo Toure , Novak , Kamil Ahmet Çörekçi , Yusuf Yazıcı , Abdulkadir Ömür , Ekuban , Nwakaeme , Rodallega
Yedekler: Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kaplan, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Medipol Başakşehir: Mert , Caiçara ,Epureanu , Mahmut Tekdemir , Clichy , Emre Belözoğlu , İrfan Can Kahveci , Arda Turan (Elia dk. 71 ), Visca , Massoro (Soner Aydoğdu dk. 66 ), Robinho (Napoleoni dk. 90 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Ramadan, Jolic, Uğur Uçar, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdul Avcı
Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 32), Clichy (dk. 42), Visca (dk. 86) (Medipol Başakşehir), Ekuban (dk. 48 k.k ve 49), Yusuf Yazıcı (dk. 80) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Pereira, Ekuban, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Arda Turan (Medipol Başakşehir)
MAÇTAN NOTLAR
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir karşısına hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynadıkları maçın 11'ine yakın bir kadroyla çıktı. Karaman; Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Rodallega'ya bu maçta da yine görev verirken, Batuhan'ın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Nwakaeme'ye forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi ile Sosa'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini kadroda yer almadı.
PEREIRA DEVAM EDEMEDİ
Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Joao Pereira 44'üncü dakikada ceza sahası içerisinde kendini yere bıraktı. Sol ayağını tutan Pereira, yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemedi ve sedye ile birlikte sahayı terk etti. Portekizli oyuncunun yerine Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu.
TARAFTARLAR FUTBOLCULARA MORAL VERDİ
Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarlar bordo-mavili futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi.
KADRODA 19 OYUNCU YER ALDI
Bu arada eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı. 19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo mavililerde devre arası A takıma dahil olan isimlerden ise sadece Ali Osman ile Berkay Sefa kadroda yer aldı.
FUTBOLCULAR ISINMAYA PANKARTLA ÇIKTI
Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi ısınmasına ellerindeki Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'ne ait 'Sigarasız bir dünya için el ele' yazılı pankartla çıktı.
MAÇ ÖNCESİ YÖNETİM STATTA TOPLANDI
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor yönetimi Medical Park Stadı'nda bir araya gelerek toplantı yaptı. 3 saat süren toplantıda kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumların ele alındığı öğrenilirken, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuyla ilgili olarak yeni haftada bir basın toplantısı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.
ONAZI TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Bu arada sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklanan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Medipol Başakşehir maçı öncesi sağ ayağı sarılı bir şekilde koltuk değnekleriyle birlikte sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Daha sonra taraftarlara üçlü çektiren Onazi, ardından alkışlarla sahayı terk ederek maçı izlemek üzere tribünlere çıktı.
LUCESCU DA MAÇI İZLEDİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını izlemek için Medical Park Stadı'na geldi.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Trabzonsporlu taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo mavili taraftarlar, maç öncesi de futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.
TARAFTARLARDAN DEV KOREOGRAFİ
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi sergilendi. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide bordo, mavi, beyaz kartonlar ile oluşturulan ve bazı Trabzonsporlu futbolcuların görsellerinin yanı sıra 'Hayde yürü sen umutla, biz varız hep yanında' yazısına yer verildi. Ayrıca daha sonra teknik direktör Ünal Karaman'ın elindeki kupayla olan görseli sergilendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada sol kanattan Novak'ın ceza sahasına ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rodallega kafayla vuruşunu yaptı ancak Mert topu kontrol etmeyi başardı.
17'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un ortasına arka direkte iyi hareketlenen Novak'ın şutunda top üstten auta gitti.
24'üncü dakikada sağ kanattan Visca'nın yerden ortasında Robinho altıpasın üzerinden gelişine ayağının içiyle topu kaleye gönderdi ancak Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
25'inci dakikada Yusuf Yazıcı rakiplerinden topu kurtardıktan sonra ceza sahası çizgisinin gerisinden şutunu çekti ancak Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.
32'nci dakikada Arda'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İrfan Can'ın gelişine kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.
42'nci dakikada Robinho'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
48'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre ortaladı. Altıpasta Ekuban'a çarpan top ağlara gitti: 0-3
49'uncu dakikada Ekuban baskıyla Mahmut'tan kazandığı topla ceza sahası içerisine girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
54'üncü dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Mert kornere çelmeyi başardı.
62'nci dakikada Yusuf'un topuk pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye gönderdiği şutu Mert kontrol etti.
74'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un ortasını ön direkten Hüseyin kafayla aşırttı, altıpas üzerinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda Mert meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
80'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası çizgisinin gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta Mert'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-3.
86'ncı dakikada Soner'in şutunda Uğurcan'ın ellerinden seken Visca'nın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.
Karşılaşma 4-2 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sonuçlandı.
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