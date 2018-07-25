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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.07.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Dört büyükler'in borcu dağları aştı

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Dört büyükler'in borcu dağları aştı

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 10 milyar liraya yaklaştı.

EN FAZLA BORÇ FENERBAHÇE'DE

"Dört büyükler" arasında en fazla borç Fenerbahçe'de bulunuyor. 

Toplam 10 milyar liraya yaklaşan borçlarda sarı-lacivertli kulübün payı 3,5 milyar lira durumunda. 

Fenerbahçe'yi 2,8 milyar lira ile Galatasaray izlerken, Beşiktaş'ın borcu 2,1 milyar lira civarında. 

Trabzonspor Kulübünün borcu da 1,1 milyar lirayı buluyor. 

GELİRLER TEMLİKLİ

Borçları kur ve faiz nedeniyle her geçen gün artan kulüpler gelirlerinden de faydalanamıyor. 

Spor kulübü yöneticileri, yapılan borçlara karşılık gelecek 5 yıldaki gelirlerin büyük çoğunluğunu finans kuruluşlarına temlik olarak vermiş durumda. Kulüplerin taşınmaz mal varlıklarının büyük kısmı da ipotek veya rehin olarak başka kuruluşlarda bulunuyor. 

Kulüpler; tribün, loca, yayın, Spor Toto'dan alınan pay ve mağaza gelirleri gibi birçok kalemi bankalara temlik ettirdiği için kullanamıyor. 

TRANSFERDE KEMER SIKMA DÖNEMİ

Büyük maddi sıkıntı içindeki "Dört büyükler" bu sezon transferde kemer sıkma politikası izliyor. 

Fikret Orman başkanlığında geçen yıllarda "Feda" diyerek ciddi bir yapılanmaya giden ve izlediği transfer politikası sonrasında başarılı sonuçlar elde eden Beşiktaş, son dönemde oyuncu satışlarından ciddi gelirler elde etti. 

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kovalayacak olan siyah-beyazlılar, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek. Bu sezon kadrosundaki önemli isimleri ciddi rakamlara elden çıkaran Beşiktaş'ta birkaç oyuncunun da gitme ihtimali bulunuyor. Siyah-beyazlılar, buna rağmen şimdiye kadar kadrosuna genç oyuncular Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın haricinde takviye yapmadı. 

Son 10 yılda aldığı yıldız oyuncularla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, gençlere yöneldi. Başkanlığa Ali Koç'un gelmesinin ardından Fransız sportif direktör Damien Comolli yönetiminde yeniden yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, transfer döneminde genç futbolcular Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağladı. 

Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım hakkı elde eden Galatasaray da diğer iki kulüp gibi transfer dönemini sakin geçiriyor. 

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Japon oyuncu Yuto Nagatomu'nun bonservisini alan sarı-kırmızılılar, İngiltere'nin Everton Kulübünden Henry Onyekuru'yu kiraladı. Galatasaray, Türk oyuncu olarak sözleşmesi elinde bulunan Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı. 

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyeti düşün oyunculara yönelen Trabzonspor ise şimdiye kadar İranlı futbolcu Vahid Amiri'yi transfer etti. 

KULÜPLER, UEFA KISKACINDA

UEFA, kulüplerdeki mali disiplini sağlamak için sıkı tedbirler uyguluyor. 

Türk kulüplerinin mali verilerini yakından takip eden UEFA Finansal Kontrol Kurulunun Beşiktaş'a uyguladığı kısıtlamalar yeni sona erdi. 

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un mali disiplin uygulamaları sürerken, Galatasaray da geçen aylarda UEFA ile yeni anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılılar, sürdürülebilir bir finansal yapı için sıkı tedbirlere maruz kaldı. 

Kulüplere, elde ettikleri bonservis geliri kadar transfer harcaması yapabilme, kadro ve bütçe kısıtlaması gibi yaptırımlar uygulanıyor.

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