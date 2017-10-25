Doping operasyonunda gözaltına alındı

BARSELONA’da bir mahkemenin doping iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında İspanyol polisi, Barselona, Valencia ve Guadalajara kentlerinde operasyon düzenledi. İspanyol haber ajanslarının mahkeme kaynaklarına dayanarak verdiği bilgilerde gözaltına alınan üç kişiden birinin, Barselona’daki evinden alınan İspanyol atlet Ilias Fifa olduğu bildirildi. Dopingle bağlantılı yasaklı madde kullanımıyla ilgili soruşturmanın geçen haziran ayında başladığı ve çok gizli yürütüldüğü kaydedildi.

İSPANYA’YA KAÇAK GİRMİŞTİ

1989 yılında Fas’ın Tanger kentinde doğan Ilias Fifa, 16 yaşındayken bir kamyonda gizlenerek İspanya’ya giriş yapmıştı. Göçmen Barındırma Merkezi’nde bir süre yaşadıktan sonra Barselona’ya giden ve burada atletizme başlayan Fifa, 2015 yılının temmuz ayında İspanyol vatandaşlığını aldıktan sonra Fas Atletizm Federasyonunun tekliflerini geri çevirmiş ve İspanya adına uluslararası yarışlara katılma kararı almıştı.

28 yaşındaki Fifa’nın halihazırda Barcelona Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.