Dönüş tarihi belli oldu! En erken...
Bild gazetesinin haberine göre, antrenmanlara başlamış olsa da, bu sezon forma giymeyeceği kesinleşen Manuel Neuer, Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki grup maçlarını da kaçırabilir! İşte detaylar...
Eylül 2017'den beri sahalardan uzak olan Manuel Neuer, geçtiğimiz ay takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.
Yeni sezon formalarının tanıtımı sırasında kendisine sorulan soruları ise yanıtsız bıraktı; "Riske etmek istemiyorum. Kendimi en iyi şekilde hazırlamalıyım. Çabuk karar vermeyeceğiz. Hem kendim, hem de Alman milli takımı için en iyi zamanı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.
Bild gazetesine konuşan Bayern Münih ve Almanya milli takımının eski doktoru Oliver Schmidtlein ise şunları söyledi:
"Sanıyorum en erken dönüş tarihi, Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki grup maçlarının bitimi olacak. İçinde bulunduğu durum düşünüldüğünde, o tarihten önce dönmesi zor. Erken dönüş yeniden sakatlık riskini beraberinde getirir."
2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya, Rusya'daki kupa serüvenine 17 Haziran'da, Meksika karşısında başlayacak.
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