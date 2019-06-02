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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
02.06.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Donk'tan ilginç Fatih Terim sözleri!

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Donk'tan ilginç Fatih Terim sözleri!

Fatih Terim'in başarısıyla ilgili olarak, “Futbolun nasıl işlediğini iyi biliyor” yorumunu yapan Hollandalı futbolcu Ryan Donk, Sarı-Kırmızılı kulüp hakkında da ilginç ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcusu Ryan Donk, Sarı-Kırmızılı kulüp ve teknik direktör Fatih Terim hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray’ı 3 kelimeyle özetlemesi istenen Hollandalı futbolcu, “Kaos, sevgi ve kazanmak” dedi.

Kendi kariyerini, “Başarılı, eğlenceli ve futbol sevgisi” sözleriyle özetleyen Donk, hocası Fatih Terim’le ilgili olarak da, “Büyük patron” ifadesini kullandı. Terim için, “Futbolun nasıl işlediğini iyi biliyor” diyen Ryan Donk, “Bir sonraki maç için o kadar yoğun olmasının sebebi de bu” diye konuştu.

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‘What can i do sometimes!’

Tecrübeli futbolcu, Terim’den duyduğu en güzel övgü sözüyle ilgili de, “What can i do sometimes (bazen ne yapabilirim)” diyerek, Fatih hocanın milli takım döneminde yaptığı ve İngilizce konuşurken zaman zaman gramer hatalarına imza attığı meşhur basın toplantısına göndermede bulundu.

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Donktan ilginç Fatih Terim sözleri

 

Fatih Terim'in 3. döneminden kesitler...

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