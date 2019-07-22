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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.07.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Donk'tan Hasan Şaş paylaşımı

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Donk'tan Hasan Şaş paylaşımı

Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda 11'e 11 yapılan maçta hocası Hasan Şaş'ı sakatlayan Donk'tan Hasan Şaş paylaşımı geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam eden Galatasaray, dün idmanda 11'e 11 maç yaptı. Oyuncu eksikliği yüzünden Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala da maçta forma giydi.

HASAN ŞAŞ'I YERE SERMİŞTİ

Bir pozisyonda Donk, topu kaptırdığı hocası Hasan Şaş'tan topu almak içni kayarak müdahele yaptı ancak top yerine hocasına vurdu. Şaş'ı adeta yere serdi. Bu pozisyon sonrasında kısa süreli sakatlık yaşayan Hasan Şaş daha sonra kalktı.

Donk, bu anın fotoğrafı sosyal medya hesabından "Pardon Hasan hojam yaaa" diyerek paylaştı.

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Donktan Hasan Şaş paylaşımı

Galatasaray'da kıran kırana antrenmanGalatasaray yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kıran kırana yapılan antrenmanda Hasan Şaş ile Ryan Donk'un mücadelesi dikkat çekti...
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