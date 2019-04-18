Donk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım!
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım geldi.
Sarı kırmızılı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.
Donk, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson'u düşürdüğü anların fotoğraflarını paylaşıp, "En güzel günler" notunu düştü.
Donk'un bu paylaşıma Jailson'un nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle