Donk'tan altın vuruş! Galatasaray, Antalya'yı devirdi...
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı ve liderlik koltuğunu korumayı başardı. Antalya Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Galatasaray'a kritik 3 puanı getiren golü oyuna girdikten 2 dakika sonra 87. dakikada Donk kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16 yaparak liderlik koltuğunu korurken, Antalyaspor 14 puanda kaldı.
STAT: Antalya
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongin (xx)
ANTALYASPOR: Boffin (xx)- Nazım Sangare(xx), Diego Angelo (xx), Celustka (xx), Cissokho (xx), Chico (xx), Yekta (xx)(Dk.74 Danilo x), Maicon (xx), Doğukan (xx)(Dk.68 Harun Alpsoy x), Hakan (xx), Doukara (xx)
GALATASARAY: Muslera (xx)- Mariano (xx), Ozan Kabak (xx), Ömer Bayram (xxx), Serdar (xx), Fernando (xxx), Ndiaye (xx), Belhanda (xx)(Dk.76 Maıcon Roque x), Rodrigues (xx)(Dk.62 Feghouli x),Onyekuru (xx)(Dk.85 Donk xx), Sinan (xx)
GOL: Dk.87 Donk (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Maicon (Antalyaspor), Sinan, Belhanda, Fernando (Galatasaray)
MAÇTAN NOTLAR
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray'da Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.
SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA YENİLDİ
Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Ligde Trabzonspor'a 4-0, Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Porto deplasmanında 1- 0 mağlup oldu.
LİGDE 45'İNCİ RANDEVU
Ligde 45'inci kez karşılaşacak iki takım, ligdeki ilk maçlarını 1982-1983 sezonunda oynadı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle