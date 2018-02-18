Donk'dan maç sonu açÄ±klama! "Bence penaltÄ±..."
KasÄ±mpaÅŸa'ya boyun eÄŸerek liderliÄŸi BaÅŸakÅŸehir'e kaptÄ±ran Galatasaray'da HollandalÄ± oyuncu Ryan Donk, maÃ§ sonunda yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸa aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â
Ryan Donk'un aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar:Â
"Buraya lider gelmiÅŸtik ve lider ayrÄ±lmak istiyorduk. Hedef galibiyetti ama baÅŸaramadÄ±k. Ä°lk yarÄ± 45 dakika kontrol tamamen bizdeydi. Sadece son dakikalarda bir penaltÄ± oldu, bence penaltÄ± deÄŸildi. Emin de deÄŸilim tabii. 1. yarÄ± farklÄ± bir pozisyonda oynadÄ±m. Ä°kinci yarÄ± pozisyon bulma anlamÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±k. Rakip hep kontrataÄŸÄ± aradÄ±."
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