Donk ve Linnes'e tribün yolu gözüktü
Galatasaray'da iki isme tribün yolu gözüktü.
Son olarak Luyindama’yı renklerine bağlayan Galatasaray’da, 15 yabancı oyuncu var. Maicon’un adı TFF’ye verilmedi.
Kalan 14 yabancıdan ise 12’si maç kadrosuna girebiliyor. Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Linnes, Donk, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou ve Diagne arasından 2 isim, her hafta tribüne gönderilecek.
Eldeki en zayıf halkalar ise Donk ve Linnes gibi görünüyor.
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