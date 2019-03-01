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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.03.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Donk iki maç sonra köşeyi dönecek!

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Donk iki maç sonra köşeyi dönecek!

Terim’den ligde 2 maçlık daha forma kapabilirse Ryan Donk, 1 milyon 895 bin euro ücreti garantileyecek. Ayrıca puan başı 5 bin euro alacak.

Sezon başında Galatasaray ile 1+1 sözleşme imzalayan Ryan Donk'un opsiyon maddesinin işlerlik kazanması için 2 maç kaldı.

Bu sezon toplam 21 maçta (Lig ve Avrupa) forma giymesi halinde yeni sözleşmeye hak kazanacak olan Hollandalı futbolcu, bugüne kadar 19 karşılaşmada oynadı. Süper Lig'de kalan 11 maçta Donk 2 kez forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

Ayrıca 200 bin euro da prim almaya hak kazanacak. Son dönemde başarılı performansı ile dikkat çeken Donk'la ilgili kararı Terim verecek.

BONUSU ARTACAK

2019-2020 sezonunda Donk'un takımda kalması halinde bu sezon 200 bin euro olan bonusu da 300 bin euro'ya çıkacak. (Takvim)

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