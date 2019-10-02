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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.10.2019 - 01:48, Son Güncelleme:

Donk: Gol problemini çözmeliyiz

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Donk: Gol problemini çözmeliyiz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Donk, maç sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

PSG karşısında iyi mücadele ettiklerini belirten Donk, "İyi oynadık. 7 saniye içerisinde her şey gelişti ve golü yedik, pozisyona fazla odaklanamadık. Sonuçta bu Şampiyonlar Ligi, sadece 7 saniye odaklanamadığınızda kalenizde bir anda gol görebiliyorsunuz. Maçta agresiftik ve Galatasaray için iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"SKORU DEĞİŞTİRME ADINA ŞANSSIZDIK"

Gol bulma konusundaki problemlerini çözmeleri gerektiğini vurgulayan Hollandalı oyuncu, "Kaliteli bir takımla karşılaştık. Skoru değiştirme adına şanssızdık. Gol atma konusunda sıkıntı çektik ve bu eksiği kapatmaya odaklanmamız gerekiyor. Umarım bu problemi önümüzdeki maçlarda çözeriz" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY HER ZAMAN AGRESİF VE ATAK OYNAMAYA ÇALIŞACAKTIR"

Galatasaray'ın her zaman atak oynamaya çalışacağını ifade eden Ryan Donk, "Bundan sonraki maçlarda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Galatasaray her maç agresif ve atak oynamaya çalışacaktır. Benim pozisyonuma gelirsek bu maç takım olarak taktiğimiz değişti, bundan sonra da her şey mümkün olabilir" açıklamasında bulundu.

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