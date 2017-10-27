Doncic rekor kırdı, Real Madrid fark attı!

Real Madrid'de Euroleague başından beri müthiş oynayan Doncic bu sefer de 28 sayı (kariyer rekoru) 9 ribaund 4 asist ile 35 verimlilik puanına ulaştı.
Karşılaşma dengede başladı. Beklenin aksine çok yüksek skorlara çıkılmazken ilk çeyrek 18-16 Real Madrid üstünlüğü ile sonuçlandı.
İkinci çeyrekte çok daha iyi hücum eden Real Madrid üstünlüğü eline aldı. Fark çeyrek ilerledikçe artarken bir anda çift hanelere ulaşıldı. Devre arasına Real Madrid 40-31 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe de oyun Real Madrid'in kontrolünde girildi. Farkın 7 sayının altına inmesine izin vermeden oynayan İspanyol temsilcisi çeyreğin ortasında vites arttırınca fark 19 sayıya kadar çıktı. Çeyrek sonunu Zalgiris iyi oynayınca son çeyreğe 63-50 Real Madrid üstünlüğü ile gidildi.
Son çeyreğin ilk üç buçuk dakikasında rakibine sadece 3 sayı imkanı veren Real Madrid farkı da 20 sayıya kadar çıkardı. Mola sonrasındaki üç dakikayı da 5-3 üstünlükle geçen Real Madrid maçı kopardı. Geri kalan süredeki çabalar sadece skoru belirledi. Zor geçmesi beklenen deplasmandan Real Madrid 87-66 skoruyla galip ayrıldı.