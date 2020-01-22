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GeriBasketbol Doncic - Leonard düellosunda kazanan Clippers oldu | NBA'de gecenin sonuçları
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Basketbol
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Haber Giriş: 22.01.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

Doncic - Leonard düellosunda kazanan Clippers oldu | NBA'de gecenin sonuçları

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Doncic - Leonard düellosunda kazanan Clippers oldu | NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 110-107 mağlup etti.

NBA'e tek maçla devam edildi. Clippers, konuk olduğu Mavericks'i 110-107 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Clippers'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı, 11 ribaunt ve 3 top çalmayla oynadı. Landry Shamet 18, Lou Williams da 16 sayılık katkıda bulundu.

Mavericks cephesinde ise Luka Doncic, 36 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist üretti.

 

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