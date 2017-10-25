Doncic coştu, Real Madrid kazandı!

Real Madrid’de 18 yaşındaki yıldız Luka Doncic , 28 dakika süre alırken 27 sayı (2s: 5/9, 3s: 2/5, SA: 11/12), 2’si hücum 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ile maça damga vurdu. Doncic bu performansıyla 41 verimlilik puanı aldı.
Real Madrid’de Facundo Campazzo 14 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Gustavo Ayon 13 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Fabien Causeur 12 sayı, 2 ribaunt, Jeffrey Taylor 11 sayı ile maçı tamamladı.
% 58 iki sayı, % 55 üç sayı ile oynayarak rakibine direnen AX Milano, 17 top kaybetti.
AX Milano’da Andrew Goudelock 20 sayı (2s: 3/7, 3s: 4/7), 2 ribaunt, 2 asist, Arturas Gudaitis 20 sayı (2s: 9/9), 7 ribaunt, 4 blok, Vladimir Micov 15 sayı (2s: 2/6, 3s: 3/3), 5 ribaunt, 2 asist, Jordan Theodore 10 sayı, 5 asistle mücadele etti.
AX Milano 3’ncü maç sonunda da galibiyetle tanışamadı.