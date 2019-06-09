Dominic Thiem Rafael Nadal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Djokovic'i mağlup eden 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Rafael Nadal'ın rakibi oldu. Gözler şimdi, Dominic Thiem ile Rafael Nadal arasındaki önemli karşılaşmada. Peki, Dominic Thiem Rafael Nadal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i mağlup eden 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nın finalinde Rafael Nadal'ın rakibi oldu. İşte, bu kritik maça dair detaylar...
İspanyol Rafael Nadal ile Thiem arasındaki final maçı, bugün TSİ 16.00'da başlayacak. Müsabakayı Eurosport kanalı canlı olarak sporserverlerle buluşturacak.
Fransa Açıkta üst üste ikinci kez finale kalan Thiem, grand slam turnuvalarında bunu başaran ilk Avusturyalı tenisçi oldu. Son 3 grand slam turnuvasının şampiyonu Djokovic ise 2015 Wimbledon, 2015 ABD Açık, 2016 Avustralya Açık, 2016 Fransa Açık'ta yakaladığı seriyi tekrarlayamadı.
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