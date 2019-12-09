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Futbol
09.12.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Dominic Calvert-Lewin'ın paylaşımı olay oldu!

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Dominic Calvert-Lewin'ın paylaşımı olay oldu!

Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı montajlı paylaşım sebebiyle alay konusu oldu.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.

Chelsea'yi 3-1 devirdikleri maçta attığı iki golle yıldızlaşan ve galibiyetin mimarı olan Dominic Calvert-Lewin, gol sevincini ait bir fotoğraf paylaştı.

Ancak İngiliz futbolcu, söz konusu paylaşımda fotoğrafın orijinali yerine ufak bir montaj yapılan halini kullandı. Dominic Calvert-Lewin'in kendisine 'six pack' yaptığı fark edildi.

Genç futbolcunun bu hareketi, sosyal medyada alay konusu oldu.


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Dominic Calvert-Lewinın paylaşımı olay oldu

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