Dominic Calvert-Lewin'ın paylaşımı olay oldu!

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü.

Chelsea'yi 3-1 devirdikleri maçta attığı iki golle yıldızlaşan ve galibiyetin mimarı olan Dominic Calvert-Lewin, gol sevincini ait bir fotoğraf paylaştı.

Ancak İngiliz futbolcu, söz konusu paylaşımda fotoğrafın orijinali yerine ufak bir montaj yapılan halini kullandı. Dominic Calvert-Lewin'in kendisine 'six pack' yaptığı fark edildi.

Genç futbolcunun bu hareketi, sosyal medyada alay konusu oldu.

Everton forması giyen Dominic Calvert-Lewin, kendisine 'six pack' yaptı. pic.twitter.com/dixGgNoyKy — Spor Arena (@sporarena) 9 Aralık 2019

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!