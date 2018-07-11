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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.07.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Domagoj Vida kimdir?

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Domagoj Vida kimdir?

2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı formasıyla çıktığı maçlarla dikkatleri üzerine çeken Domagoj Vida'nın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Başarılı futbolcu hakkında merak ettikleri konuları internette araştıran futbolseverler, özellikle Domagoj Vida'nın hangi kulüp takımının formasını giydiğini sorguluyor. Peki, Domagoj Vida kimdir? Hangi takımda oynuyor?

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda adından sıklıkla söz ettiren Domagoj Vida, turnuvada gösterdiği performansla büyük beğeni topluyor. Takımının en kritik isimlerinden biri olan Vida'nın kulüp kariyerini ve daha önce hangi takımlarda oynadığını merak eden vatandaşlar da Hırvat yıldız hakkında bilgi almak amacıyla araştırma yapıyor. İşte, 2018 Dünya Kupası'nın yıldızlarından Domagoj Vida hakkında merak edilen detaylar...

DOMAGOJ VİDA KİMDİR

29 Nisan 1989 tarihinden Hırvatistan'ın Osijek şehrinde dünyaya gelmiştir. Stoper mevkinde oynayan futbolcu Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Hırvatistan millî takımında forma giymektedir. 1996 yılında Jedinstvo Donji Miholjac takımının altyapı kadrosuna dahil olarak futbol kariyerine ilk adımı attı. 2003 ve 2006 yıllarında doğduğu şehrin takımı olan Osijek forması giydi. 2006 yılından itibaren Osijek'in A takımına dahil olan Vida, buradaki perforamsıyla diğer kulüplerin dikkatini çekti.

Vida, 29 Nisan 2010'da Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen sözleşme imzaladı. Leverkusen ile ağırlıkla UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. Bundesliga'daki ilk maçına ise 5 Mart 2011 tarihinde Leverkusen'in kendi evinde ağırladığı ve 3-0 kazandığı VfL Wolfsburg maçının 14. dakika da sakatlanan Manuel Friedrich'in yerini girerek çıktı.

Hırvat futbolcu, 14 Haziran 2011 tarihinde açıklanmayan bir ücret karşılığında Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Dinamo Zagreb ile ilk maçına 25 Temmuz 2012 tarihinde UEFA Şampiyonlar Liginde Bulgar takımı Ludogorets Razgrad karşınında çıktı. Maçında 98. dakikasında bir gol attı ve böylece Dinamo Zagreb'in 3-2 kazanmasına katkı yaptı.

2 Ocak 2013 tarihinde Vida, 6 milyon euro karşılığında Ukrayna 1. ligi Premier Liga ekiplerinden FK Dinamo Kyiv'e beş yıllık sözleşme imzaladı. 14 Şubat'ta Dinamo ile ilk maçına, UEFA Avrupa Ligi oynanan ve 1-1 sona eren Bordeaux maçında çıktı. Bordeaux maçlarında FK Dinamo Kyiv teknik direktör Oleh Blokhin tarafından sağ bek'te görev verildi.

Premier Liga'daki ilk maçına 3 Mart 2013 tarihinde Kryvbas Kryvyi Rih karşı çıktı ve o karşılaşmada da teknik direktör Oleh Blokhin tarafından sağ bek'te görev verildi. 10 Mart 2017 tarihinde oynana Volyn Lutsk maçında teknik direktör Oleh Blokhin tarafından Yevhen Khacheridi yerine eski yeri olan Stoperde görev verildi ve -0 kazanılan maçta Vida olağanüstü bir performans gösterdi. İlk golünü ise 17 Mart 2013 tarihinde sezonun üçüncü maçı olan Vorskla Poltava karşılaşmasında atan Vida, maçın 1-0 bitmesiyle takımına 3 puan kazandırmış oldu.

2018'in sezon arasında Beşiktaş'a transfer olan Vida, Beşiktaş'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan milli takımındaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hırvat yıldız, pek çok dev kulübün de radarına girdi.

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