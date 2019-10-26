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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.10.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Dolmabahçe’de 1 milyar 290 milyon TL’lik derbi

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Dolmabahçe’de 1 milyar 290 milyon TL’lik derbi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri tam 1 milyar 290 milyon TL.

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 123 milyon Euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 79 milyon Euro ve ligde üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 290 milyon TL.

Sahanın en değerlisi Steven Nzonzi olacak

Galatasaray’ın yaz transfer dönemünde Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, 19 milyon Euro ile Süper Lig’in ve takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Nzonzi, derbide oynaması durumunda sahanın da en değerli futbolcusu olacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Jean Michael Seri'nin de değeri 18 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Beşiktaş’ta ise en değerli isim 12 milyon Euro piyasa değeri ile Adem Ljajic, ikinci de 8 milyon Euro ile Domagoj Vida.
Kalecilere bakıldığında Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın da Beşiktaş kalesini koruyan Loris Karius’un da piyasa değeri 5 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

Fatih Terim: 2 - Abdullah Avcı: 1
Fatih Terim: 2 - Abdullah Avcı: 1

Dolmabahçe’de 1 milyar 290 milyon TL’lik derbi

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