Dolar 3.80 olsun
Yayıncı kuruluş, yeni sezon öncesi isteğini kulüplere iletti. Kulüplerin kurduğu komisyon, kanal ile görüşme yapacak.
TFF, yayıncı kuruluşun ihale gereği gelecek sezon kulüplere ödemesi gereken 500 milyon doların tamamını belirlenecek bir sabit kurdan ödemeyi talep ettiğini iletti. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman “Görüşeceğiz ama bu demek değildir ki onların tüm taleplerine ‘Evet’ diyeceğiz” dedi.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi ile Kulüpler Birliği dün Riva’da bir araya geldi. Süper Lig ekiplerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlık seviyesinde temsil edilirken, Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’in yerine Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer geldi. Toplantının esas gündem maddesi, bir süredir kamuoyunda dillendirilen, yayıncı kuruluş beIN Sports’un kur sabitleme talebiydi. İlk olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, gündemdeki konularla ilgili bilgi verirken, yayıncı kuruluş beIN Sports’un kendileri aracılığıyla kulüplere gönderdiği mektubu okudu.
Yarısını sabit kurdan veriyordu
YAYINCI kuruluşun kulüplere mektubunda iki talep öne çıktı: Ödeme takviminde kolaylık ve gelecek sezon ödenecek olan 500 milyon doların tamamının sabit kurdan yapılması. Kulüplere okunan mektupta bir rakam geçmese de toplantıda, yayıncı kuruluşun istediği sabit kurun 3.80 olduğu konuşuldu. Bu talebe gerekçe olarak zarar etmesini gösterildi. TFF ile beIN Sports arasında yapılan 5 yıllık yayın anlaşması gereğince yayıncı kuruluş yıllık 500 milyon doların yarısını güncel kurdan, yarısını 3.26 ila 3.36 arasında belirlenen sabit kurdan ödüyordu.
Sorunları masaya yatırdık
TFF Başkanı Nihat Özdemir bilgi verdikten sonra toplantı salonundan çıkarken kulüp temsilcileri kendi aralarında görüştü ve Fikret Orman başkanlığında bir komisyon kurulması kararı aldı. Nihat Özdemir toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Türk futbolunda birçok sorun var, bu sorunları çözmek için çalışmaya başladık. Bu çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah Türk futbolunun marka değerini artırmaktan başlamak üzere bütün soruları masaya yatırdık ve çeşitli komisyonlar kurmak üzere yolumuza devam edeceğiz. İnşallah her toplantı sonrasında ne gibi neticeler aldığımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” dedi.
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