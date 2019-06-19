Dolar 3.80 olsun

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Yayıncı kuruluş, yeni sezon öncesi isteğini kulüplere iletti. Kulüplerin kurduğu komisyon, kanal ile görüşme yapacak.

TFF, yayıncı kuruluşun ihale gereği gelecek sezon kulüplere ödemesi gereken 500 milyon doların tamamını belirlenecek bir sabit kurdan ödemeyi talep ettiğini iletti. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman “Görüşeceğiz ama bu demek değildir ki onların tüm taleplerine ‘Evet’ diyeceğiz” dedi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi ile Kulüpler Birliği dün Riva’da bir araya geldi. Süper Lig ekiplerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlık seviyesinde temsil edilirken, Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’in yerine Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer geldi. Toplantının esas gündem maddesi, bir süredir kamuoyunda dillendirilen, yayıncı kuruluş beIN Sports’un kur sabitleme talebiydi. İlk olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, gündemdeki konularla ilgili bilgi verirken, yayıncı kuruluş beIN Sports’un kendileri aracılığıyla kulüplere gönderdiği mektubu okudu.

Yarısını sabit kurdan veriyordu

YAYINCI kuruluşun kulüplere mektubunda iki talep öne çıktı: Ödeme takviminde kolaylık ve gelecek sezon ödenecek olan 500 milyon doların tamamının sabit kurdan yapılması. Kulüplere okunan mektupta bir rakam geçmese de toplantıda, yayıncı kuruluşun istediği sabit kurun 3.80 olduğu konuşuldu. Bu talebe gerekçe olarak zarar etmesini gösterildi. TFF ile beIN Sports arasında yapılan 5 yıllık yayın anlaşması gereğince yayıncı kuruluş yıllık 500 milyon doların yarısını güncel kurdan, yarısını 3.26 ila 3.36 arasında belirlenen sabit kurdan ödüyordu.

Sorunları masaya yatırdık

TFF Başkanı Nihat Özdemir bilgi verdikten sonra toplantı salonundan çıkarken kulüp temsilcileri kendi aralarında görüştü ve Fikret Orman başkanlığında bir komisyon kurulması kararı aldı. Nihat Özdemir toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Türk futbolunda birçok sorun var, bu sorunları çözmek için çalışmaya başladık. Bu çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah Türk futbolunun marka değerini artırmaktan başlamak üzere bütün soruları masaya yatırdık ve çeşitli komisyonlar kurmak üzere yolumuza devam edeceğiz. İnşallah her toplantı sonrasında ne gibi neticeler aldığımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” dedi.

 

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