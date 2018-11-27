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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.11.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Dolandırıcılık davasında flaş gelişme: Van der Wiel...

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Dolandırıcılık davasında flaş gelişme: Van der Wiel...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hollandalı Gregory Kurtley Van der Wiel'i, toplamda 3 milyon 165 dolar ve 743 bin euro alarak dolandırmakla suçlanan ünlülerin menajeri Ümit Akbulut ve ortağı Sinan Siner hakkındaki davada, asliye ve ağır ceza mahkemeleri arasında görev uyuşmazlığı oluştu.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ümit Akbulut ve Sinan Siner katılmadı. Şikayetçi Gregory Kurtley Van Der Wiel'i ise avukatı temsil etti. Sanıklar Ümit Akbulut ve Sinan Siner'e işyerinde çalışan işçisine duruşmanın tebliğ edildiği tutanağa geçti. Söz alan sanık Ümit Akbulut'un avukatı, müvekkilinin şu anda Almanya'da yaşadığını, sağlık sorunlarıyla gelemediğini belirtti. Ayrıca karşı görevsizlik kararı verilerek dosyanın yeniden asliye ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

SAVCI DA KARŞI GÖREVSİZLİK TALEP ETTİ
Bunun üzerine esas hakkındaki mütalaa veren duruşma savcısı, şikayetçi futbolcu Wiel'in imaj danışmanlık hizmeti amacıyla sanıklarla tanıştığı, sanıkların eylem ve fikir birliği içerisinde hileli hareketlerle şikayetçiyi kandırarak menfaat temin ettiklerinden dolayı "dolandırıcılık" suçundan dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiğini, ancak tarafların uzlaşmamaları üzerine asliye ceza mahkemesine iddianame düzenlendiğini belirtti. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ise suçun TCK'nin 158/1-f ve 158/2. maddesinde (3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngören) belirtilen "Nitelikli dolandırıcılık" olduğu kanaatiyle görevsizlik kararıyla dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdiği anlatılan mütalaada, sanıklar hakkında daha önce "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan takipsizlik kararı verilmiş ve kesinleşmiş olduğu, ayrıca sanıkların eylemlerinin TCK 157/1. maddesinde belirtilen "Basit dolandırıcılık" kapsamında kaldığı belirtilerek dosyaya karşı görevsizlik kararı verilmesi ve görev uyuşmazlığının çözülmesi için dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edildi.

WİEL'İN AVUKATI: AMAÇ AKLANMAK DEĞİL, YARGILANMAMAK
Şikayetçi Gregory Kurtley Van Der Wiel'in avukatı, "Banka yoluyla yaptığımız 4,5 milyon dolarlık havale sözkonusu. Amaç aklanmak değil, yargılanmamak. Biz mahkemenizin görevli olduğunu düşünüyoruz. Mütalaaya katılmıyoruz" dedi. Sanıkların avukatları ise mütalaa yönünde karar verilmesini talep ettiler.

GÖREV UYUŞMAZLIĞINI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ÇÖZECEK
Mahkeme heyeti, mütalaaya uyarak asliye ceza mahkemesinin görevsizlik kararına karşı görevsizlik kararı verdi. Heyet, görev uyuşmazlığının çözülmesi için dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şikayetçi futbolcu Wiel'in 2016 yılında Fenerbahçe'de oynadığı ve imaj danışmanlığı hizmeti sunan isimler aradığı, sanıkların dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather ile fotoğraflarını görmesi üzerine bu şahıslarla sosyal medya üzerinde tanıştığı, daha sonra da menajeri ile birlikte sanıklarla Tarabya Oteli'nde görülştükleri belirtildi. Sanık Ümit Akbulut'un Tarabya Oteli'nin sahibi olduğunu ve diğer sanık Sinan Siner'i de ortağı olarak tanıttığı, ayrıca sanık Ümit Akbulut'un İçişleri Bakanı'nın da amcası olduğunu söylediği, kendisine Türkiye'nin tanıtımı için para verdiğini, bu şekilde dünyaca tanınan kişileri Türkiye'ye getirdiğini, bu kapsamda ünlü boksör Floyd Mayweather'ın getirebileceklerini söylediği ifade edildi. İddianameye göre, Wiel'e kendisine ait olduğunu söylediği lüks siteden, 4 villa sattığından bahisle toplam 3 milyon 165 dolar ve 743 bin euro para aldığı kaydedildi. Sanık Ümit Akbulut'un, kendilerinden şüphelenerek parasını geri isteyen Wiel'i, "Ortada ev filan yok. Tüm ödemeler imaj çalışması için yapıldı. Para falan yok. Burası Türkiye. Benim ne kadar güçlü olduğumu görürsün. Bir telefonla on kişiyi öldürtebilirim" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Sanıklar Ümit Akbulut ve Sinan Siner'in "Dolandırıcılık" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar ve "Tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 1,5 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

 

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