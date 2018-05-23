Dokali Libya kimdir? Beşiktaş formalı fotoğrafı olay oldu!
Dokali Libya isimli futbolcunun dün akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar taraftarların ilgisini çekti. Dokali Libya kimdir sorusu da yapılan paylaşımla birlikte merak konusu oldu. Peki Dokali Libya kimdir, kaç yaşındadır?
Dokali Libya ismi dün akşam özellikle Beşiktaşlı taraftarların ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş formalı fotoğrafıyla dikkat çeken oyuncunun, formasının arkasında da adının yazılı olması merak uyandırdı. Peki Dokali Libya kimdir, kaç yaşındadır? Beşiktaş'a transfer mi oluyor? İşte detaylar
Dokali Libya'nın Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı merak edilirken, oyuncunun siyah-beyazlı takıma karşı olan sempatisi yüzünden de bu paylaşımı yapmış olabileceği konuşulan konular arasında.
Kendisine ait instagram hesabından Beşiktaş formalı bir paylaşım yapan Dokali Libya'nın gerçek adı Al Dokali Al Sayed. 24 yaşındaki Al Dokali Al Sayed, 24 yaşında ve Libya doğumlu. 2013/2015 yıllarında El Jaish takımlarında forma giyen Dokali Libya (Al Dokali Al Sayed) 2 yıl Al Wakrah takımında forma giydikten sonra yine Katar'ın Al Rayyan takımına transfer oldu. Al Dokali Al Sayed'in kariyerinde 1 Katar Kupası şampiyonluğu bulunuyor.. Dokali Libya (Al Dokali Sayed son sezonda 11 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.)
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