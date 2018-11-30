Doğuş, Metecan ve Sertaç'tan büyük özveri!
Anadolu Efes’in milli oyuncuları hem 12 Dev Adam’ı hem Anadolu Efes’i milli maç döneminde yalnız bırakmayacak.
Fanatik‘ten Gökhan German’ın haberine göre 12 Dev Adam’ın Anadolu Efesli oyuncuları milli ara döneminde ne kulüp takımlarını ne de milli takımı yalnız bırakmayacak.
Verilen bilgiye göre lacivert-beyazlıların Türk milli oyuncuları Doğuş, Metecan ve Sertaç, 12 Dev Adam’ın İspanya galibiyetinin ardından EuroLeague mesaisi yapmak için İstanbul’a döndü.
Bu üç oyuncu Efes‘le EuroLeague mesaisinin ardından Karadağ maçı için gece tekrar milli kafileye katılacak.
İspanya maçındaki kritik galibiyete Doğuş ve Metecan 12’şer sayıyla kritik katkı verirken Sertaç da pota altı rotasyonunda süre alarak görevini yapmıştı.
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