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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
27.09.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Doğuş Balbay: "Türk oyuncular var gücüyle çalışmalı"

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Doğuş Balbay: "Türk oyuncular var gücüyle çalışmalı"

Doğuş Balbay, yeni sezon öncesi lacivert-beyazlı takımın hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sezon öncesinde iyi sinyaller verdiklerini kaydeden milli basketbolcu, "TÜBAD'ın düzenlediği rahmetli Mehmet Baturalp adına yapılan turnuvada çok başarılı maçlar çıkardık. Güzel bir basketbol ortaya koyduk. Çalışmalar sürüyor. Hedefimiz Fenerbahçe ile oynayacağımız Cumhurbaşkanlığı Kupası. Ayrıca Moskova'da katılacağımız bir turnuvamız daha var. En iyi şekilde kupa maçına hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun 5 yabancı oyuncu kuralıyla oynanacak olmasını iyi değerlendirmeleri gerektiğini aktaran 29 yaşındaki oyun kurucu, "Bu sezon kadrolarda fazladan bir Türk oyuncu daha bulunacak. Antrenörler yerli oyunculara daha çok yönelecek. Ancak böyle bir kural var diye de yan gelip yatmamız doğru olmaz. Bu, bizim daha çok gelişmemiz ve Türk Milli Takımı'na daha çok katkı vermemiz için düzenlenen bir kural. Çok çalışıp o formayı hak etmeliyiz. Basketbol Süper Ligi'nde süreler alarak bunu Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalara taşımalıyız. Türk oyuncular var gücüyle çalışmalı." şeklinde konuştu.

Anadolu Efes'in kaptanı, THY Avrupa Ligi'nde yeni sezondan umutlu olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Geçen sene bize ders oldu. Bir yerden sonra hedefimiz kalmayınca maçlar bizim için çok zor oluyordu. Artık o dönemi atlattık. Başantrenör Ergin Ataman bu yıl kendi takımını kurma fırsatı buldu. Derin bir kadromuz var. Elbette Anadolu Efes gibi köklü bir kulübün hedefleri çok yüksektir. Ayaklarımızın da yere basması gerekiyor. Adım adım ilerlemeliyiz. Öncelikli hedefimiz THY Avrupa Ligi'nde play-offlara kalmak. Ardından da uzun zamandır özlemini duyduğumuz Dörtlü Final'e kalmak istiyoruz. Umarım bunu bu sezon başarırız."

Geride kalan sezona göre kadro derinliğinin bu yıl daha iyi olduğunu anlatan Doğuş Balbay, "Türkiye Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde çok daha fazla kozumuz var. Her bölgede farklı özelliklere sahip oyuncularımız var. Ergin hoca alternatif oluşturabilir. Hem THY Avrupa Ligi hem de NBA tecrübesine sahip oyuncular kadroda bulunuyor. Onlar bize güç katacaktır." şeklinde değerlendirmede bulundu.

- "Çok çekişmeli bir sezon olacak"

Doğuş Balbay, yeni sezonun birbirine yakın takımların keyif veren mücadelelerine sahne olacağını söyledi.

Çok önemli kadroların oluşturulduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom dahi iyi bütçelerle kaliteli kadrolar oluşturdu. Çok çekişmeli bir sezon olacak. Bu sezon ligde birbirine yakın takımların keyifli mücadeleleri olacak." şeklinde görüş belirtti.

2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma hedefiyle ilgili milli oyuncu, "Çok avantajlı durumdayız. Karadağ ve Slovenya maçlarını kayıpsız geçtik. İspanya'nın ardından ikinci sıradayız. Sezon içerisinde dört maçımız daha olacak. Bu maçlardan mutlaka bir veya iki galibiyet almamız gerek. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Önemli olan buna kafa yormamız. Çin vizesi almak için var gücümüzle savaşacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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