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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
23.08.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Doğuş Balbay: "Olimpiyatlara katılmak istiyoruz..."

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Doğuş Balbay: "Olimpiyatlara katılmak istiyoruz..."

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılarda Doğuş Balbay, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Takım olarak her gün daha iyiye gittiklerini aktaran deneyimli basketbolcu, "Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Mental ve fiziksel anlamda yüklemeler yaptık. Dünya Kupası boyunca izleyeceğimiz taktikleri çalışıyoruz. Bireysel olarak gelişimimize katkı da bulunan kamplar gerçekleştirdik. Verimli hazırlık maçları oynadık. Devam ediyoruz. Ufak tefek sakatlıklarımız olsa da çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğuş, şampiyonada adım adım ilerlemeleri gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Jenerasyon değişikliği olsa bile genç oyuncularımız da çok tecrübeli. Hem NBA hem de Avrupa'da bizleri temsil eden oyuncularımız var. Artık yaşa çok da bakmamamız gerek. Tecrübeye bakmalıyız. Tüm takımdan katkı alacağız. Olimpiyatlar ülke olarak hedefimiz. Ciddi bir grupta mücadele edeceğiz. Gruptan çıktığımızda yine çok önemli ülkelerle karşılaşacağız. Tabii ki direkt olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Ayaklarımızın da yere basması lazım."

A Milli Takım'ın E Grubu'nda mücadele edeceği rakipleri ABD, Çekya ve Japonya'yı da değerlendiren Doğuş Balbay, "Rakiplerimizde kimlerin gelip gelmediğine takılmamamız lazım. İsimler çok önemli değil. Takım olarak neler yapacağımız önemli. 'Bu isimler gelecek ya da gelmeyecek' diye bir hazırlığımız yok. Rakiplerin önemli eksikleri olabilir. Çekya, tecrübeli bir ekip. ABD'nin çok ciddi bir oyuncu havuzu var. Biri gelmese bile ardından çok önemli oyuncular oluyor. Japonya biraz bilmediğimiz bir takım ama teknik ekibimiz çok ciddi bir biçimde analiz etmeye çalışıyor. Dünya şampiyonası bu, kolay olmayacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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